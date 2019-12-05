Джавид Османов: Суждения оппозиции о внеочередных парламентских выборах абсурдны

БАКУ /Trend/ - Обращение депутатов Милли Меджлиса (парламент) о роспуске парламента является продолжением реформ, осуществляемых в стране.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Он сообщил, что в соответствии духом реформ в стране в ближайшем будущем будем сформирован обновленный активный парламент. Проведение внеочередных парламентских выборов полностью соответствует Конституции Азербайджана, отметил депутат.

«Вчера Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрел и вынес решение в связи с проверкой соответствия Конституции постановления Милли Меджлиса Азербайджана «Об обращении к Президенту Азербайджана в связи с назначением досрочных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от второго декабря 2019 года. Конституционный суд посчитал, что проведение внеочередных выборов полностью соответствует статье 98 Конституции Азербайджана», - сказал Османов.

Депутат также прокомментировал позицию оппозиции в связи с проведением внеочередных парламентских выборов.

«В Азербайджане нет здоровой оппозиции, есть отдельные группы, состоящие из проходимцев. Они проводят клеветнические кампании, пытаются очернить реформы, инновации, которые реализуются в стране. Председатель ПНФА Али Керимли говорит, что внеочередные парламентские выборы будут проведены в зимние месяцы. Как же смешно и абсурдно это звучит. Какая разница когда будет проведены выборы – зимой, летом, осенью или весной? Как могут влиять времена года на проведение парламентских выборов?

Очевидно, у этих людей иссякли аргументы. Говоря абсурдные вещи о внеочередных парламентских выборах, они пытаются привлечь к себе внимание. Естественно они получают политические заказы от зарубежных хозяев, которым невмоготу видеть развитие Азербайджана. Азербайджанскому народ уже известно кому служат эти люди. Народ категорически не поддерживает радикальную оппозицию. Время года не предмет обсуждения. Нормальный человек не мог бы сказать такое», - считает Джавид Османов.

Он добавил, что радикальные, антинациональные элементы, которые сегодня называют себя оппозицией, идут против народа, государства, предают и продают все и вся.

"В начале 90-х эти люди год были у власти. В этот период Азербайджан был на грани уничтожения. Народ изгнал их именно по этой причине. Потому, сегодняшние попытки таких людей бросить тень на реформы обречены заранее. Азербайджанский народ начисто отвергает радикальную оппозицию. Как результат, от них остались жалкие кучки. Радикалы никогда не смогут добиться своих целей», - подытожил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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