Фуад Мурадов: В зарубежных странах создаются Дома Азербайджана

5 декабря 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В зарубежных странах создаются Дома Азербайджана.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает в четверг Trend.

Мурадов отметил, что до конца этого года Дома Азербайджана начнут функционировать в десяти странах, в будущем году будет создано еще восемь таких домов, и в последующие годы процесс будет продолжаться.

Глава Госкомитета добавил, что для азербайджанцев, проживающих за рубежом, созданы специальные учебники, которые переданы министерству образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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