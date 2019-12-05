Фуад Мурадов: В зарубежных странах создаются Дома Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В зарубежных странах создаются Дома Азербайджана.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает в четверг Trend.

Мурадов отметил, что до конца этого года Дома Азербайджана начнут функционировать в десяти странах, в будущем году будет создано еще восемь таких домов, и в последующие годы процесс будет продолжаться.

Глава Госкомитета добавил, что для азербайджанцев, проживающих за рубежом, созданы специальные учебники, которые переданы министерству образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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