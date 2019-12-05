Фуад Мурадов: Работа над законопроектом о соотечественниках, проживающих за рубежом, завершена

5 декабря 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начались работы по легализации проживания соотечественников, проживающих в Турции без соответствующих документов.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает в четверг Trend.

Мурадов подчеркнул, что азербайджанское государство всегда проявляет заботу о соотечественниках, проживающих за рубежом.

По его словам, проводится работа по совершенствованию законодательной базы в связи с соотечественниками и диаспорскими организациями, по разработке «Порядка по оказанию социальной помощи малообеспеченным азербайджанцам, проживающим за рубежом». «Стараемся, чтобы азербайджанцы мира теснее сплотились вокруг национальных интересов и интересов государственности. Наша цель в том, чтобы каждый соотечественник, независимо от страны проживания, ощущал заботу независимого, сильного азербайджанского государства», - сказал глава госкомитета.

Мурадов добавил, что работа над законопроектом в связи с соотечественниками, проживающими за рубежом, завершена. При его разработке изучался и мировой опыт: «После согласования с соответствующими структурами законопроект будет представлен в Милли Меджлис. Надеемся, что после формирования нового парламента новый законопроект «О соотечественниках и диаспорских организациях» будет вынесен на обсуждение депутатов», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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