Фуад Мурадов: Деятельность диаспорных организаций - совместная работа, это вопрос любви к Родине на добровольной основе

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов прокомментировал высказывания о разногласиях между организациями диаспоры.

Как сообщает в четверг Trend, Мурадов отметил, что деятельность организаций диаспоры - совместная работа, это вопрос любви к Родине на добровольной основе.

"Иногда бывает, что некоторые люди по какому-то вопросу обижаются друг на друга. Приведу в пример Украину. Когда мы прибыли туда, то увидели, что события развиваются в негативном ключе. Мы приложили определенные усилия и достигли в этом направлении положительного результата. Мы не заставляем людей действовать сообща, но и не нужно враждовать. Всем известен наш общий враг, есть вопрос Нагорного Карабаха, наши земли оккупированы Арменией. Поэтому мы не должны давать врагу ни малейшего шанса, чтобы они негативно высказывались в адрес азербайджанских диаспор. Все мы должны служить национальным интересам страны. Если есть единство, то и государство будет рядом с вами и оказывать вам еще большую поддержку. Я призываю вас действовать в позитивном направлении", - сказал Мурадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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