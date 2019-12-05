Фуад Мурадов: Деятельность диаспорных организаций - совместная работа, это вопрос любви к Родине на добровольной основе

5 декабря 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов прокомментировал высказывания о разногласиях между организациями диаспоры.

Как сообщает в четверг Trend, Мурадов отметил, что деятельность организаций диаспоры - совместная работа, это вопрос любви к Родине на добровольной основе.

"Иногда бывает, что некоторые люди по какому-то вопросу обижаются друг на друга. Приведу в пример Украину. Когда мы прибыли туда, то увидели, что события развиваются в негативном ключе. Мы приложили определенные усилия и достигли в этом направлении положительного результата. Мы не заставляем людей действовать сообща, но и не нужно враждовать. Всем известен наш общий враг, есть вопрос Нагорного Карабаха, наши земли оккупированы Арменией. Поэтому мы не должны давать врагу ни малейшего шанса, чтобы они негативно высказывались в адрес азербайджанских диаспор. Все мы должны служить национальным интересам страны. Если есть единство, то и государство будет рядом с вами и оказывать вам еще большую поддержку. Я призываю вас действовать в позитивном направлении", - сказал Мурадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты – азербайджанский госкомитет
Политика 14:19
Азербайджан ведет культурно-просветительную работу с соотечественниками в Грузии — председатель комитета
Политика 13:54
Фуад Мурадов: Работа над законопроектом о соотечественниках, проживающих за рубежом, завершена
Политика 13:33
Фуад Мурадов: В зарубежных странах создаются Дома Азербайджана
Политика 13:15
Глава госкомитета Фуад Мурадов встретился с зампредом СФ России (ФОТО)
Политика 30 ноября 09:24
В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
Политика 13 ноября 15:38
Лента новостей
Туркменистан продвигает проекты по поставкам электроэнергии соседним странам
Энергетика 14:36
Малейка Аббасзаде: Университеты согласны на прием в магистратуру в один тур
Общество 14:33
Налоговый учет в Узбекистане станет более самостоятельным
Финансы 14:29
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" закупает технологическое оборудование
Тендеры 14:20
Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты – азербайджанский госкомитет
Политика 14:19
Объединение выходных и праздничных дней сделает непрерывным отдых граждан Азербайджана
Общество 14:18
Завтра в Азербайджане будет посажено 650 тыс. деревьев в один день
Общество 14:13
В Хырдалане идет модернизация сети электроснабжения
Энергетика 14:05
Впервые в Азербайджане меморандум между ведомствами двух стран подписан посредством е-подписи
ИКТ 14:04