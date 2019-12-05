Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты – азербайджанский госкомитет

5 декабря 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты.

Об этом сказал председатель азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает в четверг Trend.

Мурадов подчеркнул, что для этих людей нет понятия «армянского государства»: «Они знают, что никогда туда не поедут. У них исключительно корпоративные интересы. Посредством диаспоры они расширяют бизнес, реализуют политические интересы».

По словам главы госкомитета, азербайджанской диаспоре даны поручения касательно возможных провокаций армян: «Азербайджанской диаспоре поручено отвечать на провокации армян в десятикратном размере. Во время игры футбольной команды «Карабах» в Люксембурге армяне попытались совершить провокацию, но получили достойный ответ».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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