Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты – азербайджанский госкомитет

БАКУ /Trend/ - Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты.

Об этом сказал председатель азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает в четверг Trend.

Мурадов подчеркнул, что для этих людей нет понятия «армянского государства»: «Они знают, что никогда туда не поедут. У них исключительно корпоративные интересы. Посредством диаспоры они расширяют бизнес, реализуют политические интересы».

По словам главы госкомитета, азербайджанской диаспоре даны поручения касательно возможных провокаций армян: «Азербайджанской диаспоре поручено отвечать на провокации армян в десятикратном размере. Во время игры футбольной команды «Карабах» в Люксембурге армяне попытались совершить провокацию, но получили достойный ответ».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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