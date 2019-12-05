Телеканал «Россия-24» показал репортаж о выставке «Bakutel». В репортаж вошло и интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 декабря телеканал «Россия-24» показал репортаж о XXV Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий - Bakutel-2019. В репортаж вошло и интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Trend предлагает вниманию читателей репортаж корреспондента «России-24» Александра Чернецова.

Ведущий: В Баку снова раздается рев моторов «Формулы-1», и на этот раз ощутить себя настоящим пилотом может каждый желающий. Суперсовременный стимулятор гоночного болида привезли на 25-ю юбилейную международную выставку Bakutel. Представители сотен ИТ-компаний 23 стран обсуждают развитие технологий и яркие проекты в этой области. И, конечно, заключают контракты. О чем уже договорились – узнал Александр Чернецов.

Корреспондент: Выставка телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel - это по сути арена для демонстрации самых передовых ИТ-технологий. Каждый год сюда, в Баку, в столицу Азербайджана съезжаются ведущие игроки телекоммуникационного рынка из 50 стран мира. В этом году на Bakutel ожидают не только рекордное количество участников, но и рекордное число заключенных контрактов. Ведь Азербайджан сегодня - это передовая страна в области ИТ-технологий в прикаспийском регионе.

Генеральный секретарь Международного телекоммуникационного союза Хаолинь Чжао говорит:

- Примерно лет десять назад, когда я встречался с Президентом Ильхамом Алиевым, он сказал, что Азербайджан богат нефтью, но мы понимали, что этот ресурс рано или поздно закончится. Поэтому еще тогда мы подумали, что нужно развивать другие ресурсные направления. Естественно, что сектор ИКТ - информационно-коммуникационных технологий - в этом смысле был самым важным.

Корреспондент: Bakutel-2019 - выставка юбилейная. Ровно 25 лет эта площадка дает возможность заявить о своих достижениях как ведущим ИТ-компаниям, так и молодым разработчикам. Среди новичков - гости из Ирана. Партнеры презентуют свои ИТ-разработки против кибератак. В на двух соседних стендах видеокамеры журналистов уже фиксируют поистине исторический момент – «Азеркосмос» и российская «Космическая связь» подписали первое партнерское соглашение.

Заместитель российского Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» по развитию бизнеса Ксения Дроздова говорит:

- Объединяя наши космические возможности, мы рассчитываем предоставить более широкие возможности для телерадиовещательных компаний, компаний-операторов связи в регионе Ближнего Востока, Каспия и Южной Африке.

Корреспондент: Впрочем, Bakutel – это не только про бизнес и стратегические задачи, это еще и развлечение.

Наверное, любой гость этой выставки сможет найти здесь что-то для себя, по своим интересам. Вот, например, максимально реалистичный болид «Формулы-1» - редкая возможность побеспредельничать, виртуально конечно, и почувствовать себя Алонсо.

Или вот роботехника например. Всемирно известный робот, художник из Германии, а это театроника – робот-пианист, любимец публики.

Председатель правления Агентства инноваций Турал Керимли говорит:

- Вы знаете, к 30-му году уже 54 профессии будут заменены искусственным интеллектом и робототехникой. Поэтому нам очень важно показать новому поколению, чего надо ожидать в скором будущем.

Корреспондент: Лично поприветствовать участников и гостей выставки сегодня приехал Президент с супругой. В эксклюзивном интервью нашему каналу речь, в первую очередь, о российско-азербайджанских отношениях, которые, по мнению Ильхама Алиева, сегодня на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев говорит:

-Азербайджан является импортером, в большой степени импортером, и потребителем современных технологий. Россия же в силу развитого научного потенциала и большого внимания, которое руководство России уделяет этой сфере, становится производителем. Поэтому, исходя из дружественных отношений между нашими странами, нам было бы очень интересно работать с российскими структурами в этом направлении. Потому что ни для кого не секрет, что это и безопасность, это и технологии, это и бизнес, это, в общем-то, и потенциал стран.

Корреспондент: До конца этого года президенты двух стран встретятся еще раз в Москве. В планах – обсудить в том числе вопросы двусторонних отношений в сфере развития ИТ-технологий.

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