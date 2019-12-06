Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:03)
БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район.
Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Вначале глава государства принял участие в открытии после реконструкции 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящей через территорию Шамахинского района.
Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил Президенту Ильхаму Алиеву, что дорога общей протяженностью 16 километров была реконструирована и расширена до 4 полос.
Глава государства также был проинформирован о работе, проделанной на автомобильной дороге Гонагкенд-Хамъели-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны-Джабаны, соединяющей 5 пунктов с населением 4 тысячи человек.
Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
В заключение было сделано фото на память.
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