Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)

6 декабря 2019 00:13 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:03)

БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства принял участие в открытии после реконструкции 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящей через территорию Шамахинского района.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил Президенту Ильхаму Алиеву, что дорога общей протяженностью 16 километров была реконструирована и расширена до 4 полос.

Глава государства также был проинформирован о работе, проделанной на автомобильной дороге Гонагкенд-Хамъели-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны-Джабаны, соединяющей 5 пунктов с населением 4 тысячи человек.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение было сделано фото на память.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 101-117-километровой части магистральной автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (ФОТО) (версия 2)
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