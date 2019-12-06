Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Шамаха (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в центре города Шамаха памятник великому лидеру и возложил к нему цветы.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

Глава государства дал соответствующие поручения.

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