Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Шамаха (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в центре города Шамаха памятник великому лидеру и возложил к нему цветы.
Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.
Глава государства дал соответствующие поручения.
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