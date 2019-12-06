В Азербайджане создана комиссия по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии.

В распоряжении отмечается, что в целях осуществления в Азербайджанской Республике пилотных проектов (далее – проекты), связанных со строительством электростанций по возобновляемым источникам энергии (ветровой и солнечной), и координации их реализации создать Комиссию в следующем составе:

председатель Комиссии

министр энергетики Азербайджанской Республики

члены Комиссии

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

заместитель председателя Правления Центрального банка Азербайджанской Республики

президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи"

президент Открытого акционерного общества "Азеришыг"

Комиссии поручается в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о выделении земельных участков под реализацию проектов; в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения относительно государственных гарантий, которые предусмотрено предоставить инвесторам, а также предложения, связанные с государственной гарантией исполнения обязательств, которые будут приняты перед инвесторами по договорам, указанным в подпункте 1.2.3. настоящего Распоряжения; в течение четырех месяцев обеспечить подготовку с привлечением международной консалтинговой компании договора закупки электроэнергии, договора подключения электростанций к электроэнергетическим сетям, договора государственной гарантии, связанной с реализацией проектов, и других требуемых договоров; принять необходимые меры для обеспечения реализации проектов в предусмотренные в договорах сроки и в рамках намеченных в них условий; в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об усилении сети в связи с подключением электростанции к электроэнергетической сети по проектам, интеграцией возобновляемых энергетических источников в электроэнергетическую сеть.

Кабинету министров поручается обеспечить выделение финансовых средств с целью привлечения международной консалтинговой компании; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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