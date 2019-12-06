Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными вокруг усыпальницы Шаххандан в Шамахы (версия 2)

6 декабря 2019 14:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в пятницу ознакомились с работами по благоустройству, проведенными вокруг усыпальницы Шаххандан в Шамахинском районе.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о проведенной работе.

В последние годы в Азербайджане осуществляются важные проекты по восстановлению исторических, культурных, религиозных памятников. Эти проекты, носящие устойчивый характер, играют важную роль в сохранении нашего историко-культурного наследия, доведении его до будущих поколений. В этой связи особое значение имеет проведение широких работ по благоустройству на территории, прилегающей к усыпальнице Шаххандан. В ближайшее время начнутся работы по консервации памятника.

Фонд Гейдара Алиева, придающий особое значение сохранению и пропаганде национально-духовных ценностей, предпринимающий важные шаги по восстановлению исторических памятников местного и мирового значения, популяризации азербайджанской культуры за рубежом, в рамках «Года Насими» провел масштабные работы по благоустройству на территории, прилегающей к усыпальнице на кладбище Шаххандан в Шамахинском районе, где похоронен брат великого поэта Шах Хандан. На территории вокруг усыпальницы, большая часть которой осталась под почвой, были проведены земляные работы, установлен восьмиконечный постамент как на памятнике, созданы всесторонние условия для посетителей усыпальницы. Работы по очистке и благоустройству вокруг усыпальницы осуществлены под руководством австралийского реставратора-архитектора Эрика Пумера.

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