Граждане Азербайджана с большим воодушевлением встретили инициативу по посадке 650 тыс. деревьев за один день - депутат

7 декабря 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта-мыслителя Насими, с большим воодушевлением была встречена азербайджанским народом, и граждане активно приняли участие в этой благородной кампании.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов.

По его словам, кампания по посадке 650 тысяч деревьев в один день – это уникальная акция, которая внесет вклад в расширение зеленых территорий страны. «Осуществление такой инициативы в Азербайджане в тот период, когда весь мир обеспокоен изменениями климата и другими серьезными экологическими проблемами, было высоко оценено международными организациями и зарубежными странами. Послы зарубежных стран в Азербайджане и представители международных организаций с большим энтузиазмом приняли участие в этой кампании. Азербайджан продемонстрировал миру прекрасный пример», - сказал Османов.

Депутат подчеркнул, что присоединение граждан к претворению в жизнь этой инициативы еще раз продемонстрировало поддержку народом политики, проводимой государством.

Напомним, что по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2019 год объявлен в Азербайджане «Годом Насими». В связи с этим в течение года было проведено много мероприятий. В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой «Посадим 650 тысяч деревьев в один день», приуроченной к 650-летнему юбилею гениального поэта Насими, 6 декабря во всех регионах республики состоялись акции по посадке деревьев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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