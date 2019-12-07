ЦИК: Сегодня будет дан старт процессу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана сегодня даст старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Об этом сказал азербайджанскому государственному телеканалу председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

Он обнародовал повестку сегодняшнего заседания ЦИК: «На заседании будет официально утверждено начало работы комиссий, а также Календарный план. Кроме того, будут созданы рабочие группы для рассмотрения обращений. После этого, в случае необходимости, каждый день будут проводиться заседания».

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.