ЦИК: Сегодня будет дан старт процессу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане

7 декабря 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана сегодня даст старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Об этом сказал азербайджанскому государственному телеканалу председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

Он обнародовал повестку сегодняшнего заседания ЦИК: «На заседании будет официально утверждено начало работы комиссий, а также Календарный план. Кроме того, будут созданы рабочие группы для рассмотрения обращений. После этого, в случае необходимости, каждый день будут проводиться заседания».

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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