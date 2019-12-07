Началось заседание ЦИК в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, сообщает в субботу Trend.

На заседании под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова обсуждается вопрос подготовки к предстоящим выборам.

Будут созданы рабочие группы в связи с подготовкой к выборам, утвержден Календарный план.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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