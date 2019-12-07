БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана утвердил Календарный план внеочередных парламентских выборов.
Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает в субботу Trend.
На заседании также были проведены обсуждения по некоторым актам ЦИК нормативного характера.
Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.
Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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