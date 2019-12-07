ЦИК Азербайджана утвердил Календарный план внеочередных парламентских выборов

7 декабря 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана утвердил Календарный план внеочередных парламентских выборов.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает в субботу Trend.

На заседании также были проведены обсуждения по некоторым актам ЦИК нормативного характера.

Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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