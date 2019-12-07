При ЦИК Азербайджана созданы экспертная и рабочая группы в связи с внеочередными парламентскими выборами (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:43)

БАКУ /Trend/ - При Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана созданы экспертная и рабочая группы в связи с проведением в стране внеочередных парламентских выборов, сообщает в субботу Trend.

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК.

Сначала на заседании был рассмотрен вопрос о создании экспертной группы при ЦИК, которая будет рассматривать жалобы на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан. После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и утвержден.

Затем был обсужден вопрос о создании и определении состава рабочей группы для проверки достоверности информации в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий. После обсуждений соответствующий документ был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.