Шахин Мустафаев возглавил Комиссию по безопасности дорожного движения Кабмина

7 декабря 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Шахин Мустафаев назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на сайт Кабмина.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение об изменении в "Списке членов Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана", утвержденном решением Кабмина от 3 марта 1994 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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