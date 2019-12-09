Создание благоприятной инвестиционной среды в Азербайджане свело к минимуму зависимость от нефтяного сектора

БАКУ/Trend/ - Коренные экономические реформы, проводимые в Азербайджане, являются важными шагами, предпринимаемыми для развития страны, сказал в понедельник Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов.

По его словам, реформы, проводимые в последние годы в стране, дали положительный результат.

«Несмотря на социально направленные реформы, то есть, принятие решений по повышению пенсий, зарплат, пособий более чем четырех миллионов людей, и выделение для этого миллиардов манатов из государственного бюджета, инфляция не превысила 2,5 процента. Частичный выход из «тени» оборотов привели к увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, а также к открытию большого количества рабочих мест. Только в 2019 году было зарегистрировано более 120 тысяч новых трудовых договоров, 90 тысяч из которых относятся к частной сфере ненефтяного сектора. В целом, в стране сложилась благоприятная инвестиционная среда, что гарантирует отсутствие зависимости Азербайджана от нефтяного сектора. В отчетах Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других ведущих международных финансовых структур высоко оценены проводимые в Азербайджане реформы. К примеру, в отчете Всемирного банка "Doing Business" Азербайджан занимает 20-е место среди самых реформаторских стран. В последнем отчете Давосского экономического форума был отмечен последовательный характера реформ, проводимых в Азербайджане».

Депутат отметил, что несмотря на это, уровень привлечения местных и зарубежных инвестиций в ненефтяной сектор экономики пока еще не достиг соответствующего уровня.

«Невзирая на то, что благодаря проводимой работе и реформам, бюджетные возможности, и в том числе государственные инвестиционные расходы растут, показатели экономического роста и ВВП не полностью отражают эту динамику. Для достижения устойчивого экономического роста должна быть подготовлена новая экономическая программа, разработана определенная экономическая модель. В Кабмине уже идет работа в этом направлении. Необходимо сохранить темпы экономического роста, которые обеспечат динамику создания новых рабочих мест, и в дальнейшем будут гарантировать устойчивое развитие экономики страны», - сказал депутат.

Гусейнов добавил, что реальные доходы, зарплаты, пенсии и пособия, объем средств, направляемых на единовременную социальную помощь, существенно выросли: «Эти достижения должны быть сохранены, и в то же время, для продолжения этой тенденции, должна быть обеспечена гармоничная и координированная работа с соответствующими структурами. Поэтому министерство налогов и Госкомитет по вопросам имущества были включены в обновленную структуру министерства экономики».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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