МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже

8 декабря 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на страницу министерства в Twitter.

"В связи с пожаром в колледже города Одесса в Украине объявлен день национального траура. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате пожара и народу Украины, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

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