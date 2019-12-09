Халаф Халафов: Процесс демаркации границы с Россией может завершиться в течение 2-3-х лет

9 декабря 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Официальный Баку рассчитывает в течение ближайших 2-3 лет завершить процесс демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов журналистам в понедельник.

По его словам, с российской стороной вопросы демаркации границы успешно продолжаются.

«В ноябре было заседание в Москве, и были определены новые планы. Можно сказать, что в этом направлении за последние 2-3 года выполнено 30-40% работ », - сказал Халафов

Замминистра отметил, что в рамках данных работ у азербайджанской и российской сторон имеется полное понимание.

« Ожидается, что в течение 2-3 лет завершится процесс демаркации граниы с Российской Федерацией », - заявил замминистра.

Отметим, что последнее заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии состоялось 27-29 ноябре в Москве, на нем стороны утвердили план работы на 2020 год.

( Автор: Эльдар Джанашвили)

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