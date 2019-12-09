Президент Ильхам Алиев: 2019 год был очень успешным для развития азербайджано-российских отношений

БАКУ /Trend/ - 2019 год был очень успешным для развития азербайджано-российских отношений.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в понедельник делегацию во главе с министром экономического развития России, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максимом Орешкиным.

"Добро пожаловать в Азербайджан! Рад вас снова видеть. Год подходит к концу. Уже можно сказать, что он был очень успешным для развития наших двусторонних отношений по всем направлениям. Состоялись очень важные встречи на высшем уровне, между президентами две встречи. Не считая тех, которые прошли на полях международных мероприятий. На этих встречах с вашим участием были подтверждены те основные принципы нашего взаимодействия по всем направлениям, в том числе и развития торгово-экономических связей. Президентами было дано поручение работать активно по имплементации «дорожных карт». Рад, что этот процесс идет очень успешно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в рамках визита Мехрибан Алиевой в Москву было также согласовано расширение списка «дорожных карт», которые бы охватывали новые сферы.

"Это очень важно с учетом того, что реализация «дорожных карт» уже приносит хорошие результаты. Поэтому добавление новых направлений в этот список, конечно же, это логическое продолжение нашего сотрудничества. Мы завершаем год с хорошими результатами по увеличению товарооборота. Это отрадно, потому что товарооборот растет из года в год и как бы труднее уже наращивать существующий потенциал, поскольку база растет. Тем не менее мы видим результаты активного взаимодействия, которые выражаются и в росте товарооборота, также и в росте инвестиций. Этот вопрос также был обсужден недавно в рамках визита Мехрибан Алиевой и было подчеркнуто, что многомиллиардные инвестиции из России и в Азербайджан, из Азербайджана в Россию – это показатель, в первую очередь, нашего доверия друг другу, а также благоприятной инвестиционной среды, которая и в России, и в Азербайджане улучшается. Это мы видим и в рейтингах Всемирного банка Doing Business и Давосского форума по конкурентоспособности. И Азербайджан, и Россия улучшают свои позиции в этих рейтингах. Это объективная реальность. Это говорит о том, что реформы, осуществляемые в наших странах дают конкретные результаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня также будет открытие очень важного инвестиционного проекта в Азербайджане – фармацевтического предприятия, что очень отрадно с учетом того, что рынок Азербайджана в этом направлении растет, население растет, потребление тоже.

"И конечно же, мы заинтересованы в насыщении рынка собственным производством. В данном случае производство российской компании в Азербайджане – это хороший показатель наших отношений, так же как и в других направлениях, и в машиностроении, и в энергетике, и в транспорте. Практически завершено строительство моста через реку Самур, что тоже является результатом того, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, выполняются. Думаю, что это одно из главных достижений наших отношений. Мы конкретно ставим вопросы и конкретно их решаем и видим хорошие результаты. Конечно, не могу не отметить с удовлетворением восстановление в первозданном виде павильона «Азербайджан» на ВДНХ. Я по телевизору смотрел открытие этого павильона и потом много было репортажей по нашим каналам. Это конечно же, очень знаковое событие, имеющее очень большое значение для наших отношений и это дань уважения нашей общей истории. Также думаю, что этот центр будет очень активно продвигать азербайджанские товары на российские рынки", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, по всем направлениям азербайджано-российского сотрудничества видны положительные результаты.

"Уже можно подводить итоги. Уверен, что следующий год также будет очень успешным. Потому что есть очень серьезное намерение укреплять наши отношения. Также сегодня пройдет заседание межправкомиссии. Уверен, что также будет обсужден широкий спектр вопросов с конкретными поручениями для реализации. Так что уверен, что визит будет очень плодотворным и желаю вам приятного пребывания в Баку", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Министр экономического развития Российской Федерации, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максим Орешкин передал главе государства приветствия Президента России Владимира Путина. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

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