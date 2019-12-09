Надир Шафиев: Заявления Мнацаканяна нацелены на подрыв переговорного процесса

БАКУ/ Trend/ - Агрессивность риторики главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна на прошедшем саммите ЕС в Братиславе рассчитана на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на резкие действия, с последующей дестабилизацией ситуации в регионе. Об этом в Тренд заявил политолог Надир Шафиев.

«Это не первая провокация армянской стороны в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На протяжении всего конфликта они неоднократно выступали с подобными заявлениями. Поэтому даже не стоит удивляться этому. Ведь армянская сторона систематично, в самый ответственный момент переговорного процесса, делала заявления, противоречащие всем ранее достигнутым договоренностям» - заявил эксперт.



Относительно диалога между двумя общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана Надир Шафиев отметил, что это поможет развенчать некоторые устоявшиеся “мифы” армянской пропагандистской машины. Политолог также добавил, что диалог послужит искоренению враждебных проявлений, уничтожив идеологическую подоплеку армянской стороны относительно этого конфликта.



«На сегодня международное сообщество признает возможность решения конфликта только на предложенных Азербайджаном условиях. И это не случайно, так как данный подход является единственно возможным вариантом, который устроил бы все стороны конфликта» - отметил политолог.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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