Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)

9 декабря 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся сборы с участием командно-начальствующего состава азербайджанской армии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

Перед началом сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих видов и родов войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командующих объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров был проведен строевой смотр личного состава.

На теоретических и практических занятиях будут проверены знания и умения, а также физическая и строевая подготовка привлеченного к сборам личного состава. В ходе сборов будут приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также выполнены стрельбы из стрелкового оружия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
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