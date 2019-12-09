Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт внутренних дорог в поселке Ени Сураханы

9 декабря 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом внутренних дорог поселка Ени Сураханы Сураханского района города Баку.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта внутренних дорог поселка Ени Сураханы Сураханского района города Баку с общей численностью населения 18 800 человек из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально будет выделено 7,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил Алишира Мусаева орденом «Эмек»
Политика 17:10
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге
Политика 16:42
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Госнефтефонда
Политика 16:25
Президент Ильхам Алиев: 2019 год был очень успешным для развития азербайджано-российских отношений
Политика 15:02
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России (ФОТО)
Политика 11:40
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 14-го заседания межправительственной комиссии по проекту TRACECA в Баку
Политика 6 декабря 15:25
Лента новостей
Битва азербайджанца признана лучшей среди стран Арктики (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 17:23
В Москве появился Дом у азербайджанского виноградника – элитный вечер Марии Суворовской (ФОТО)
Культура 17:20
Процессы реформ, проходящие в Азербайджане, весьма обнадеживают
Политика 17:18
Политолог: Азербайджан и Россия сотрудничают во всех областях
Политика 17:14
Azercell получил сертификат за «Лучший дизайн стенда»
ИКТ 17:13
Президент Ильхам Алиев наградил Алишира Мусаева орденом «Эмек»
Политика 17:10
Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 17:09
В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
Экономика 17:06
Назначена дата выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР
Политика 17:02