Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт внутренних дорог в поселке Ени Сураханы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом внутренних дорог поселка Ени Сураханы Сураханского района города Баку.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта внутренних дорог поселка Ени Сураханы Сураханского района города Баку с общей численностью населения 18 800 человек из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально будет выделено 7,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

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