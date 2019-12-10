В Сенате США поняли бесперспективность признания т.н. “геноцида армян”

БАКУ/Trend/ - Изначально было ясно, что этот законопроект не отвечает интересам США. Он был принят на фоне эмоциональной реакции на некоторые разногласия, имевшие место между странами.

Об этом Trend заявил политолог Ильгар Велизаде, комментируя наложение вето на резолюцию о так называемом “геноциде армян” сенатором-республиканцем Кевином Крамером.

«Стоит отметить, что, к сожалению, в Конгрессе на тот период не превалировал рациональный подход к данному вопросу. Напротив, эмоциональная составляющая взяла вверх, что на самом деле никак не отвечало всему спектру интересов США в регионе Ближнего Востока. Эта резолюция была изначально направлена на изменение алгоритма поведения Турции, хотя желаемого эффекта так и не возымела. Поэтому в Сенате проанализировали возможные результаты этой резолюции и, чтобы не усугублять отношения с Турцией, решили ее заблокировать. Стоит отметить, что в противном случае это грозило бы США потерей сильного союзника и партнера в ближневосточном регионе» - заявил эксперт.

Велизаде также отметил, что в США чрезвычайно сильны политические круги, которые смотрят на ситуацию в регионе с позиции долгосрочных перспектив.

«Существуют так называемые “доктринёры”. Это политики, которые привыкли ориентироваться на долгосрочные доктрины по тем или иным вопросам. И естественно - этот навязанный “армянский вопрос” сам по себе никогда серьезно не фигурировал в турецко-американских стратегических взаимоотношениях. Причина кроется в том, что Турция является долгосрочным партнером и эффективным союзником США. Взаимодействие между странами в последние годы на Ближнем Востоке только укреплялись. Поэтому перспектива сомнительного законопроекта была изначально ясна, сенаторы проанализировали его и поняли проигрышность конъюнктурного подхода к долгосрочным интересам» - подытожил эксперт.

Напомним, что Армения и армянское лобби утверждают, что в Османской империи в 1915 году имел место так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @a1ihuseyn

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