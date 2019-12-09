Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в колледже в городе Одесса.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Украины, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в письме главы государства.

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