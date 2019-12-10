В Азербайджане были осуществлены мероприятия в отношении групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии

10 декабря 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане были осуществлены мероприятия в отношении групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии.

Об этом на международной конференции «Борьба с насильственным экстремизмом» сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

Он напомнил, что Генеральная ассамблея ООН 10 декабря 1948 года приняла Декларацию о правах человека.

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