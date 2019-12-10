Азербайджан своевременно принял меры против групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии (версия 2)

10 декабря 2019 14:17 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:46)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане были приняты меры против групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии.

Об этом на международной конференции «Борьба с насильственным экстремизмом» сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

Он напомнил, что Генеральная ассамблея ООН 10 декабря 1948 года приняла Декларацию о правах человека.

Гурбанлы выразил сожаление в связи с тем, что многие документы, принятые на уровне ООН, так и остаются на бумаге: «Резолюции, принятые по оккупации Армении против Азербайджана, тоже продолжают оставаться на бумаге. Борьба с экстремизмом и терроризмом очень важна. В результате экстремизма и терроризма в мире погибают тысячи людей».

Глава комитета добавил, что экстремистские группы скрываются под различными именами: «Здесь следует обратить внимание на внешний и внутренний факторы. В ряде мест экстремистские группировки финансируются и действуют по указанию внешних сил. Сегодня в результате мировых конфликтов более 70 млн. человек переезжают в другие места, и здесь сказывается различие культур, это приводит к возникновению противоречий между разными группами».

Гурбанлы подчеркнул, что в Азербайджане были группы, которые, скрываясь под завесой религии, пытались действовать в своих интересах. Однако, против них своевременно были приняты меры. Был принят соответствующий закон для пресечения создания в Азербайджане экстремистских группировок под прикрытием религии. Проводя профилактические меры, удалось предотвратить появление в стране подобных группировок, поддерживаемых из-за рубежа».

Председатель Госкомитета также сказал, что в Азербайджане созданы условия для всех религий: «Азербайджан – мусульманская страна, 96 процентов его населения составляют мусульмане. Наряду с этим, в стране в гармонии проживают различные религиозные конфессии».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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