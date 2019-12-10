ПЕА приняла решение об участии во внеочередных выборах в парламент Азербайджана (версия 2)

10 декабря 2019 14:35 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Правление правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) приняло решение об участии во внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), сообщает во вторник Trend.

На заседании правления ПЕА было отмечено достижение высокого развития во всех сферах жизни, повышение благосостояния населения, существенные изменения в регионах и положительное влияние этих изменений на жизнь каждого гражданина.

Было отмечено, что Президент Азербайджана, председатель партии Ильхам Алиев успешно осуществляет программу масштабных реформ и эта политика однозначно приветствуется абсолютным большинством народа. С этой точки зрения выборы в Милли Меджлис, намеченные на 9 февраля 2020 года, являются возможностью, позволяющей партии с новыми силами быть представленной в законодательной власти. Участие ПЕА в этой важной политической кампании, имеющей большой опыт в выборах и охватывающей все социальные слои общества, является политической необходимостью и социальным заказом для организации, обладающей огромным электоратом.

По итогам обсуждений правление партии приняло решение об участии в выборах в Милли Меджлис 9 февраля 2020 года.

На заседании правления ПЕА были назначены полномочные представители партии на предстоящих выборах в Милли Меджлис.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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