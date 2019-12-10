Гулам Исагзаи: Экстремизм — угроза, не знающая границ (версия 2)

10 декабря 2019 15:13 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Экстремизм — угроза, не знающая границ, для пресечения которой важны совместные усилия.

Об этом на международной конференции «Борьба с насильственным экстремизмом» сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает во вторник Trend.

Он подчеркнул, что сохранение мира и безопасности, обеспечение устойчивого развития, соблюдение прав человека имеют важное значение в борьбе с экстремизмом.

Исагзаи высоко оценил работу, проводимую Азербайджаном в борьбе с экстремизмом.

Резидент-координатор добавил, что ООН поддерживает эффективное сотрудничество Азербайджана в борьбе с экстремизмом, подчеркнув, что в Азербайджане сформировано общество, в котором царит религиозная толерантность и гармония, и что в стране сохраняется секуляризм.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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