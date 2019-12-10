Президент Ильхам Алиев поздравил кенийского коллегу (версия 2)

10 декабря 2019 17:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Иьхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо Президенту Кении Ухуру Кениате.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения – Днем независимости.

В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса", - говорится в письме главы государства.

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