Президент Ильхам Алиев поздравил кенийского коллегу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Иьхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо Президенту Кении Ухуру Кениате.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения – Днем независимости.
В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса", - говорится в письме главы государства.
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