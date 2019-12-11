В Азербайджане началась передача бюллетеней окружным избиркомам в связи с муниципальными выборами

11 декабря 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, началась передача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК), сообщили в среду Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно информации, сегодня планируется передача избирательных бюллетеней в 24 избирательных округах Нахчыванской АР и других регионов страны, а до 16 декабря – окружным избирательным комиссиям во всех избирательных округах республики.

После передачи бюллетеней процесс их транспортировки, хранения и распределения между участковыми избирательными комиссиями будет обеспечиваться соответствующими структурами министерства внутренних дел.

Напомним, что печать избирательных бюллетеней началась 30 ноября и напечатаны 5 020 287 бюллетеней.

Согласно Избирательному кодексу, после раздачи бюллетеней ОИК минимум за три дня до дня голосования они будут переданы в участковые избирательные комиссии.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Председатель ЦИК: В бюллетенях будут отмечены около 41 800 кандидатов
Политика 30 ноября 12:49
Мазахир Панахов: В муниципальных выборах примут участие 13 политических партий
Политика 30 ноября 12:43
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане для кандидатов выделены открытые и закрытые места для агитации
Политика 30 ноября 12:33
Число обратившихся для участия в муниципальных выборах в Азербайджане превысило 34,5 тыс.
Политика 11 ноября 17:36
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 13 партий - ЦИК
Политика 11 ноября 17:11
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано свыше 5 млн избирательных бюллетеней
Политика 7 ноября 18:05
Лента новостей
Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы
Политика 13:29
Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
Транспорт 13:22
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 13:17
Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева
Общество 13:12
Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу
Энергетика 13:11
Рост количества автомобилей, работающих на смешанном топливе, в Казахстане превысил 40%
Транспорт 13:09
Ежегодный доход иранской нефтехимической компании Мобин увеличится на более чем $ 350 млн
Экономика 13:05
Граждане Азербайджана получат скидки в больницах Турции
Финансы 13:05
Для достижения будущих целей необходимо использовать точную статистику
Общество 12:50