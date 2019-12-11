Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы

11 декабря 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЕС приветствует реформы, проводимые в Азербайджане в последние несколько месяцев.

Об этом глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в Брюссель, сообщает в среду Trend.

По его словам, реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, высоко оцениваются и приветствуются ЕС.

"В частности, это касается роспуска парламента, кадровых и других реформ. ЕС наблюдает проведение в Азербайджане глубоких реформ и верит в их результаты", - сказал Шафиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и ЕС готовятся подписать новое соглашение о сотрудничестве
Бизнес 11:59
ЕС приветствует реформы в Грузии для выполнения обязательств в рамках соглашения о зоне свободной торговли
Грузия 7 декабря 15:58
В Брюсселе прошло межпарламентское заседание Туркменистан – ЕС
Бизнес 7 декабря 09:16
В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки
Европа 7 декабря 04:02
Кипр будет оштрафован за то, что вовремя не исполнил директиву ЕС об оружии
Европа 6 декабря 02:15
США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС
США 3 декабря 03:41
Лента новостей
Азербайджанская компания реализует проект строительства многоэтажек в Сумгайыте
Строительство 13:50
Мы готовы жить с армянами в Карабахе в условиях мира после урегулирования конфликта - Турал Гянджалиев
Нагорно-карабахский конфликт 13:37
Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
Транспорт 13:22
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 13:17
Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева
Общество 13:12
Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу
Энергетика 13:11
Рост количества автомобилей, работающих на смешанном топливе, в Казахстане превысил 40%
Транспорт 13:09
Ежегодный доход иранской нефтехимической компании Мобин увеличится на более чем $ 350 млн
Экономика 13:05
Граждане Азербайджана получат скидки в больницах Турции
Финансы 13:05