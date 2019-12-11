Фарид Шафиев: ЕС приветствует проводимые в Азербайджане реформы

БАКУ /Trend/ - ЕС приветствует реформы, проводимые в Азербайджане в последние несколько месяцев.

Об этом глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в Брюссель, сообщает в среду Trend.

По его словам, реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, высоко оцениваются и приветствуются ЕС.

"В частности, это касается роспуска парламента, кадровых и других реформ. ЕС наблюдает проведение в Азербайджане глубоких реформ и верит в их результаты", - сказал Шафиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.