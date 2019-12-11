Эльмар Мамедъяров: Азербайджан считает Нидерланды близким союзником и надежным партнером

БАКУ/Trend/ - Азербайджан считает Нидерланды близким союзником и надежным партнером.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, опубликованной в The Diplomat Magazine.

«Нидерланды являются одним из традиционных партнеров для Азербайджана с момента восстановления независимости. Две страны имеют полноценную повестку взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан считает Нидерланды близким союзником и надежным партнером как в двустороннем, так и в многостороннем формате взаимодействия. Отношения между Нидерландами и Азербайджаном развиваются в положительном русле в течение последних двадцати семи лет - с момента установления дипломатических отношений 1 апреля 1992 года. Отношения строятся на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета, и текущее сотрудничество охватывает такие сферы, как торговля, логистика, сельское хозяйство, образование, туризм и т. д.», - говорится в статье.

Как отмечает глава МИД, масштабы торговли и инвестиций между двумя странами свидетельствуют о важности экономических отношений.

«Например, внешнеторговый оборот между Нидерландами и Азербайджаном в 2018 году составил 181,83 миллиона долларов, из которых 77,9 миллиона долларов приходятся на долю экспорта азербайджанской продукции в Нидерланды, а 103,8 миллиона долларов - на долю импорта голландской продукции в Азербайджан», - говорится в материале.

Далее, Мамедъяров отмечает, что Нидерланды продолжают оставаться одним из главных инвесторов в ненефтяном секторе Азербайджана.

«Голландские компании реализуют масштабные проекты в таких областях, как логистика, транспорт, охрана окружающей среды и сельское хозяйство. Среди успешно реализованных проектов можно назвать планирование, проектирование и строительство Бакинского международного морского торгового порта, обеспечение экологических решений по загрязнению окружающей среды в результате добычи нефти и урбанизации на Абшеронском полуострове, строительство образцовой фермы в Азербайджане на основе голландского опыта и ноу-хау в сфере сельского хозяйства», - говорится в статье.

Как говорится в материале, сотрудничество в области логистики особенно актуально.

«В 2019 году делегация Бакинского международного морского торгового порта посетила Нидерланды, где был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с рядом голландских логистических компаний. Первый тестовый контейнер из Венло в Китай через Баку, Азербайджан, был отправлен в этом году, как результат этого визита. Предполагается также открыть представительство Бакинского международного морского торгового порта в Венло», - отмечает министр.

Как пишет Мамедъяров, сотрудничество в сфере туризма также неуклонно растет в последние годы.

«Все больше голландских туристов предпочитают наслаждаться красотой и ландшафтами Азербайджана, будучи в отпуску. Проведение Гран-при Формулы-1 особенно способствовало росту интереса ее болельщиков к Азербайджану. Упрощение визовой системы в Азербайджане, которая позволяет получать визы всего за несколько часов, особенно ценится голландцами, которые могут легко и без особых усилий путешествовать в Азербайджан. Прямые грузовые рейсы выполняются между Маастрихтом и Баку с 2016 года, и ведутся переговоры об открытии прямых пассажирских рейсов между Баку и Амстердамом. В сфере образования расширяется сотрудничество между двумя странами. Это всего лишь несколько примеров успешного сотрудничества между Нидерландами и Азербайджаном. Многое сделано, но потенциал сотрудничества еще не исчерпан. Таким образом, в ближайшие годы основное внимание будет уделяться достижению ощутимых результатов в двусторонних отношениях путем стимулирования делового сотрудничества, увеличения товарооборота и успешной реализации экономических проектов», - говорится в статье.

Как отмечает глава МИД, сегодня внешнеполитические достижения Азербайджана, который зарекомендовал себя надежным партнером, безусловно, основаны на установлении хороших отношений сотрудничества с соседними и другими странами мира, а также на основе равноправного диалога и взаимных интересов.

«Наши внешнеполитические приоритеты включают укрепление суверенитета и независимости страны, устранение последствий военной агрессии Армении против Азербайджана и восстановление территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также продолжение масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными субъектами, включая государства, ассоциации и международные организации. На пути к достижению этих конструктивных целей мы надеемся продолжить подлинное партнерство с нашими крупнейшими экономическими партнерами из ЕС, включая Нидерланды», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.