Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Нефтчалы

11 декабря 2019 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО "Азерсу" первоначально выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

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