Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора

11 декабря 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора.

Как сообщает в среду Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая генерального исполнительного директора группы BP Роберта Дадли.

"Рад вновь вас видеть. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Мне сообщили, что вы заявили об уходе со своего поста в следующем году. Пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить вам признательность за ваш вклад в развитие бизнеса в Азербайджане. Мы несколько раз обсуждали с вами наши совместные проекты, и, насколько мне известно, эти проекты занимают самую высокую позицию в списке приоритетов BP. Как вы знаете, наше партнерство с BP имеет стратегическое значение. Я неоднократно заявлял об этом общественности. Очень рад и горжусь тем, что это 25-летнее партнерство было партнерством друзей, имеющих одни и те же цели и предпринимающих эффективные шаги для достижения этих целей. Это очень важно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что порой цели определяются, но не ясно, как их достичь.

"На нашем примере нам удалось совместно реализовать в очень сложной геополитической ситуации начала 1990-х годов исторические проекты. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, развитие блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и недавно завершенный TANAP. Каждый из этих проектов имеет историческое значение для Азербайджана. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана было бы невозможным без доходов, полученных от нашего энергетического сектора. На протяжении всех этих лет мы действительно работали как партнеры, поддерживали друг друга и демонстрировали взаимопонимание к проблемам друг друга. Думаю, что это уникальный в мире опыт. В настоящее время мы близки к завершению всех важных проектов. Я рад участию в церемонии открытия участка TANAP, соединяющегося с Европой. Теперь нам нужно работать над TAP, к завершению которого мы приближаемся, - 90 процентов уже завершено, - а также над другими проектами BP. Потому что наше сотрудничество будет продолжено. После продления разработки «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года мы будем активно сотрудничать еще 30 и более лет", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что таким образом, это сотрудничество будет еще более стратегическим, чем сейчас.

"Хотел бы еще раз выразить вам признательность за ваш личный вклад, сотрудничество. Желаю вам успехов и надеюсь чаще видеть вас в будущем в качестве нашего дорогого гостя", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Нефтчалы
Политика 16:33
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета статистики Кореи
Политика 15:46
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы BP (ФОТО)
Политика 12:33
Президент Ильхам Алиев внес изменение в состав Азербайджано-пакистанской совместной комиссии
Политика 10 декабря 16:45
Президент Ильхам Алиев поздравил кенийского коллегу
Политика 10 декабря 16:42
Состоялся рабочий обед Президента Азербайджана с Королем Иордании (ФОТО)
Политика 10 декабря 15:26
Лента новостей
Состоялось заседание Коллегии минобороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 19:26
В Грузии открылся завод по разливу воды
Строительство 19:12
В состав Азербайджано-российского делового совета входит 145 компаний и организаций
Финансы 19:09
В Азербайджане будет создан туристический альянс
Финансы 19:04
БРК увеличит поддержку реализуемых проектов в сфере связи
Бизнес 18:57
В пункты приема Азербайджана сдано свыше 290 тыс. т хлопка
Экономика 18:51
Крупное предприятие в Азербайджане расширит экспорт промышленной продукции
Бизнес 18:47
Рынок обязательного страхования недвижимости нуждается в контроле
Финансы 18:43
Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
Культура 18:31