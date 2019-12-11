Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета статистики Кореи (версия 2)

11 декабря 2019 18:28 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Комитета статистики Кореи Канг Шин-Вооком.

Председатель Комитета статистики Республики Корея Канг Шин-Воок передал главе нашего государства приветствия Президента Кореи Мун Чжэ Ина.

На встрече было отмечено успешное развитие связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея, подчеркнут вклад визитов различного уровня в развитие двусторонних отношений. Было подчеркнуто значение участия корейских компаний в реализации различных проектов в Азербайджане с точки зрения расширения экономического сотрудничества.

В ходе беседы отмечалось, что в Азербайджане, как в других сферах, проводятся реформы и в области статистики, подчеркивалось, что опыт, накопленный Республикой Корея в этой сфере, вызывает интерес в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Кореи Мун Чжэ Ина, просил передать и его приветствия Президенту Кореи.

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