Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием о массовой кампании по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Шестого декабря 2019 года, в ходе беспрецедентной публичной акции за более зеленое будущее, по всему Азербайджану было посажено 650 тысяч деревьев.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

«Эта экологическая кампания состоялась по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Министерство экологии и природных ресурсов [Азербайджана] подготовило карту с обозначением мест посадки, большинство из которых расположены вдоль автомагистралей. Деревья для посадки были выращены в питомниках ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана» и центров лесного хозяйства министерства», - говорится в материале.

Как отмечается, посаженные деревья имеют потенциал для сокращения выбросов углекислого газа на 2,6 тысячи кубических метров в год, что является значительным вкладом в климатические действия и борьбу с опустыниванием и деградацией земель.

Ряд правительственных чиновников, представителей дипломатического корпуса, общественных деятелей и представителей гражданского общества присоединились к кампании, говорится в материале.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день было высажено такое количество деревьев. В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

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