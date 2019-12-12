Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)

12 декабря 2019 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Латвию встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Латвией и обменялись мнениями о перспективах будущего развития.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в экономической, торговой, культурной, образовательной и других областях, а также договорились о проведении совместного заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Латвией.

Мамедъяров отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Латвией на двусторонней основе и в рамках ряда международных и региональных организаций, а также с Европейским союзом. Глава МИД Азербайдажана сказал, что сказал, что естьбольшой потенциал для дальнейшего развития отношений между двумя странами в политической, экономической, образовательной, сельскохозяйственной и других областях.

Ринкевичс подчеркнул важность интенсификации взаимных визитов на высоком уровне с целью расширения контактов на различных уровнях и поддержания политического диалога

Мамедъяров проинформировал своего коллегу о последней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и сказал, что высоко ценит поддержку Латвии справедливой позиции Азербайджана по урегулированию конфликта в двустороннем и многостороннем форматах.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия поддерживает мирное урегулирование конфликта на принципах международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи состоялась пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Латвии.

Затем состоялась церемония возложения венков перед памятником Свободы с участием делегаций во главе с министрами иностранных дел обеих стран. Церемония сопровождалась исполнением гимнов Латвии и Азербайджана.

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  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
  • Состоится заседание азербайджано-латвийской межправкомиссии (ФОТО)
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