Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)

12 декабря 2019 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Латвию встретился с президентом страны Эгилсом Левитсем, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень развития отношений между Азербайджаном и Латвией и обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по ситуации в соответствующих регионах. В этой связи министр проинформировал президента Латвии о последней ситуации в переговорном процессе армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Левитс подчеркнул важность обеспечения принципа территориальной целостности государств и подчеркнул приверженность его страны урегулированию конфликтов на этой основе.

На встрече также обсуждались двусторонние и многосторонние отношения между Латвией и Азербайджаном, перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках Восточного партнерства, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями о развитии региональных транспортных коридоров и энергетических проектов и возможности расширения двусторонних экономических связей.

После встречи министр подписал Памятную книгу.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
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