В Азербайджане истекает срок подачи заявлений в ЦИК для наблюдения на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане истекает срок подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для наблюдения на муниципальных выборах, которые состоятся 23 декабря, сообщает в пятницу Trend.

Согласно календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджане, для наблюдения за выборами граждане Азербайджана с активным избирательным правом, по собственной инициативе, по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, действующей в сфере выборов, международные наблюдатели должны обратиться в ЦИК с соответствующим заявлением за 10 дней до дня выборов, т.е. 13 декабря.

Также истекает срок подачи заявок в ЦИК для получения специальных разрешений с целью наблюдения за заседаниями избирательных комиссий до дня голосования.

Кроме того, истекает срок принятия ЦИК решений об аккредитации организаций, подающих заявки для проведения exit-poll на муниципальных выборах.

Также сегодня завершается срок подготовки избирательных бюллетеней.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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