Азербайджан оказал Албании помощь в размере 500 тыс евро

13 декабря 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью устранения последствий землетрясения силой 6,4 балла, произошедшего в Албании 26 ноября, по поручению Президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана оказало Албании помощь в размере 500 тысяч евро, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи, проведенной 11 декабря 2019 года между послом Азербайджана в Греции Анаром Гусейновым и послом Албании в Греции Ариданой Хобдари, албанской стороне был вручен символический чек о помощи.

От имени своей страны посол Аридана Хобдари выразила признательность Азербайджану за помощь, заявила об уверенности в дальнейшем развитии дружественных отношений, существующих между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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