Посол США поддерживает решение Азербайджана пригласить международных наблюдателей на выборы

13 декабря 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Поддерживаю решение правительства пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)ОБСЕ и ПА ОБСЕ наблюдать за ходом внеочередных парламентских выборов.

Как передает Trend, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер журналистам в пятницу.

Американский посол отметил, что свободные и демократические выборы могут позволить продвинуть Азербайджан вперед.

Посол США также выразил надежду на то что, среди новых лиц в парламенте нового созыва будет больше женщин, включая женщин-предпринимателей.

( Автор: Эльдар Джанашвили)

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