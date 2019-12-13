Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Хачмазе

13 декабря 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг Хачмазского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг, объединяющей 12 населенных пунктов, с населением 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 15,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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