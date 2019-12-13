БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Тридцатой годовщине трагедии 20 января".

Как сообщает Trend, в распоряжении отмечается, что на территории Азербайджанской Республики и за пределами страны будут проведены памятные церемонии, посвященные тридцатой годовщине трагедии 20 января.

Администрации президента поручено разработать план мероприятий в связи с тридцатой годовщиной трагедии 20 января и обеспечить его реализацию.

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