Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.
Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Бахрейном всегда будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.
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