Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна (версия 2)

14 декабря 2019 17:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Бахрейном всегда будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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