Минниханов продлил полномочия Альфреда Закирова на посту постпреда Татарстана в Азербайджане

15 декабря 2019 01:50 (UTC+04:00)

Президент Татарстана Рустам Минниханов продлил полномочия Альфреда Закирова на посту постпреда РТ в Азербайджане на три года. Как передает Trend, cоответствующий указ размещен на сайте главы РТ.

«Назначить с 16 декабря 2019 года Закирова Альфреда Фирдаусовича Постоянным представителем Республики Татарстан в Азербайджанской Республике сроком на три года», - сказано в документе.

Альфред Закиров является постпредом Татарстана в Азербайджане с июня 2013 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекнефтегаз и Татнефть создали СП для увеличения добычи нефти
Энергетика 27 ноября 14:49
"Узхимпром" и "Татнефть" учредили СП
Бизнес 27 ноября 12:28
Татарстан заинтересован в экспорте вертолетов в Узбекистан
Бизнес 21 ноября 17:16
КамАЗ откроет вторую линию производства в Узбекистане
Бизнес 16 ноября 10:16
В Узбекистане могут на треть снизить цены на авиабилеты
Бизнес 13 сентября 13:02
Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане
В мире 21 июля 01:24
Лента новостей
В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Европа 02:27
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
США 02:09
Умер олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев
Россия 01:32
Вашингтон контактирует с Сеулом и Токио относительно испытаний на полигоне Сохэ в КНДР
США 01:14
Красная дорожка фестиваля "ЗИМА" – впечатления и восторг участников (ФОТО)
Культура 01:00
Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали его эксгумации
Другие страны 00:45
В центре Дамаска провели день без автомобилей
Арабские страны 00:27
Зимний вечер Баку озарился магией неоклассики Оксаны Велиевой и оркестра Джавада Тагизаде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 00:07
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
Общество 14 декабря 23:37