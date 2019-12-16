Азербайджан высоко ценит усилия Катара по поддержке позиции Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом

16 декабря 2019 21:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда высоко ценит усилия Катара по поддержке справедливой позиции Азербайджана в обсуждениях и резолюциях, проводимых с международными организациями в связи с военной агрессией армян против Азербайджана и нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщает Trend с мероприятия по случаю Национального дня Катара в Баку, об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Кямаледдин Гейдаров

По словам Гейдарова, Азербайджан и Катар имеют успешное стратегическое партнерство и дружбу как на международном, так и на двустороннем уровне.

Эти отношения, основанные на общих культурных и религиозных ценностях, по словам министра, были еще более укреплены благодаря высокому уровню взаимных визитов глав обоих государств в последние годы.

"За это время были достигнуты договоренности и подписаны документы в сферах экономики, культуры, туризма, здравоохранения и спорта.Интенсификации отношений способствовало создание механизмов сотрудничества между двумя странами наряду с необходимой нормативно-правовой базой в соответствующих областях. Совместная торгово-экономическая и техническая комиссия между правительствами Азербайджана и Катара, которая начала свою работу в 2016 году по решению глав государств обеих стран, вероятно, обеспечила важную платформу для сотрудничества." - сказал Гейдаров.

Таким образом, отметил он, в рамках Совместной Комиссии осуществляется успешное сотрудничество в области изучения и изучения двусторонних экономических отношений, а также торговых и взаимных инвестиционных возможностей. Важным аспектом работы комиссии является развитие торговых отношений между двумя странами. С этой целью был проведен ряд мероприятий по развитию взаимной торговли и определению экспортных товаров и услуг с установлением тесных деловых связей.

"Плюс мы наращиваем возможности для инвестиций, что является одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Запуск рабочей группы по инвестициям, созданной в соответствии с протоколом второго заседания Совместной комиссии в Катаре в феврале этого года, создал важную предпосылку для развития соответствующих отношений" - сказал министр.

Касаясь сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций, Гейдаров отметил, что подписанное в 2014 году соглашение между правительствами Азербайджана и Катара о сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций создало базовую правовую базу для сотрудничества между соответствующими организациями двух стран: "В этой связи изучение возможностей сотрудничества посредством взаимных визитов обмен опытом и знаниями создал условия для расширения связей".

"В заключение я хотел бы выразить свою убежденность в том, что наше двустороннее сотрудничество с Государством Катар будет и впредь расширяться во всех направлениях и служить интересам наших стран." - подытожил министр.

Напомним, 16 декабря текущего года в Баку прошел организованный посольством приём по случаю празднования Национального дня Катара.

Автор: Эльдар Джанашвили

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