Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой

16 декабря 2019 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в понедельник президента Открытого акционерного общества (ОАО) «Азерэнержи» Бабу Рзаева.

Глава государства отметил, что в последние годы было построено много новых электростанций.

"В настоящее время Азербайджан полностью обеспечивает себя электроэнергией, в то же время у нас появились экспортные возможности. В этом году мы, предприняв важные шаги, запустили новые производственные мощности. В первую очередь, значимым событием является начало деятельности электростанции «Шимал-2». В сентябре с моим участием состоялось открытие станции. Станция мощностью 400 мегаватт значительно увеличивает наш энергетический потенциал. Расход условного топлива находится на очень низком уровне. Поэтому эта станция отвечает всем стандартам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в центре внимания постоянно должен находиться вопрос создания возобновляемых видов энергии.

"Рад, что большой интерес к этой сфере проявляют и иностранные инвесторы. В настоящее время Министерство энергетики Азербайджана занимается этим вопросом, объявлен тендер, в котором участвуют компании, имеющие большой опыт в этой области. То есть, отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой. В свое время мы старались убедить инвесторов вкладывать средства. А сейчас они сами проявляют интерес. Мы должны определить победителя тендера на открытых и прозрачных тендерных условиях. Это отрадно, так как речь идет о строительстве электростанций возобновляемых источников энергии мощностью примерно 400-500 мегаватт. В то же время в прошлом году мы с моим участием отметили открытие в Азербайджане ветряной электростанции, созданной по линии государства", - сказал Президент Ильхам Алиев. .

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