Президент Ильхам Алиев: Созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту

16 декабря 2019 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в понедельник президента Открытого акционерного общества (ОАО) «Азерэнержи» Бабу Рзаева.

Глава государства отметил, что сегодня в Азербайджане генерационные мощности производят в объеме, превосходящем внутренние потребности.

"Это естественно, так как всегда должен быть резерв. Кроме того, созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту. Должен быть и экспорт, должны обеспечиваться и внутренние потребности. В то же время все мы должны знать, что внутренние потребности растут и будут расти. В первую очередь, растущее население, естественно, диктует необходимость ввода в эксплуатацию новых мощностей, с другой стороны - в этом году число приехавших в нашу страну иностранных гостей превысило 3 миллиона, поэтому, разумеется, энергетический потенциал, существующий в этом секторе услуг, должен расти. И, конечно, основной вопрос – это растущая промышленность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в нынешнем году промышленное производство в нашем ненефтяном секторе увеличилось на 14 процентов, сегодня реализуются другие наши проекты, связанные с индустриализацией.

"Создаются промышленные парки, промышленные зоны, новые промышленные предприятия. Все они требуют энергии. Поэтому мы должны предпринимать стратегические шаги так, чтобы потребности Азербайджана, в том числе связанные с промышленным производством, всегда обеспечивались энергетическими генерационными мощностями, подстанциями, линиями электропередачи, чтобы не было никаких проблем. Так же, как их нет сегодня. Поэтому уверен, что «Азерэнержи» и весь его коллектив и в следующем году будут достойно выполнять свой служебный долг, и в Азербайджане всегда будет обеспечиваться энергоустойчивость", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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