Президент Ильхам Алиев утвердил размер прожиточного минимума и критерий нуждаемости на 2020 год

БАКЦУ /Trend/ - 16 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законы "О прожиточном минимуме на 2020 год" и "О критерии нуждаемости на 2020 год".

Как сообщает Trend, согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год установлен на уровне 190 манатов, для трудоспособных граждан - на уровне 201 манатов, пенсионеров - 157 манатов, детей - 170 манатов.

Размер критерия нуждаемости, используемого для определения адресной социальной помощи, утвержден в размере 160 манатов.

Законы вступают в силу с 1 января 2020 года.

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